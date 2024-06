Ufficiale L'ex Samp Mustafi vice della Germania U17: "Da tempo volevo fare l'allenatore"

Prima esperienza in panchina per Shkodran Mustafi. L'ex difensore - tra le altre - della Sampdoria è stato inserito come vice nello staff tecnico della Germania Under 17. Di seguito il comunicato ufficiale: "Poco prima dell'anniversario della vittoria della Coppa del Mondo 2014, uno dei campioni del mondo assume un nuovo ruolo nella Federcalcio tedesca: Shkodran Mustafi si unisce al calcio giovanile come vice allenatore di Marc Meister. Dal 1° luglio, il 20 volte nazionale accompagnerà i talenti tedeschi nati nel 2008.

Tra maggio 2014 e ottobre 2017 Mustafi ha giocato 20 partite internazionali con la nazionale tedesca. Il difensore ha segnato due gol. Prima di allora, ha giocato in tutte le squadre giovanili dall'U15 all'U21 e ha vinto il titolo europeo con l'U17 nel 2009. Oltre al golpe della Coppa del Mondo in Brasile, il nativo di Bad Hersfeld ha festeggiato anche la vittoria della Confederations Cup con la nazionale maggiore nel 2017".

Le parole di Mustafi

"Da tempo avevo l'idea di voler fare esperienza come allenatore. Da un lato è un peccato che arrivi così presto, perché anch'io avrei voluto giocare a calcio più a lungo D'altronde non vedo l'ora che arrivi la prossima volta e non vedo l'ora di muovere i primi passi da allenatore della DFB, vorrei trasmettere ai ragazzi tutta l'esperienza che ho maturato nel mio tempo dall'U15 all'U21 e ovviamente con la Nazionale maggiore."