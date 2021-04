L'imminente svincolo di Depay infiamma già il mercato estivo: per Marca è sfida Barça-Liverpool

Il Liverpool - scrive Marca - promette battaglia al Barcellona per Memphis Depay. In scadenza di contratto con l'Olympique Lione, l'attaccante olandese ha già fatto sapere pubblicamente di essere pronto a una nuova sfida e, dopo i contatti coi blaugrana del suo ex ct Koeman, anche i Reds negli ultimi giorni hanno sondato il terreno col suo entourage.

Depay, accostato pure alla Juventus in Serie A, sarà così uno dei numerosi svincolati di lusso che infiammeranno il mercato estivo. Per lui in questa stagione si contano, d'altronde, 15 gol e 9 assist in 31 presenze soltanto finora.