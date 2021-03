L'Inghilterra vuole il pubblico negli stadi per l'Europeo: prove generali in FA Cup

La finale di FA Cup che si disputerà a Wembley il prossimo 15 maggio servirà come prova con il pubblico per l'Europeo. Il piano della federcalcio inglese, secondo diversi media d'Oltremanica, è quella di disputare l'Europeo con i tifosi degli stadi (20 mila, perlomeno) in con la FA Cup proverà a fare un primo passo in questa direzione. Prima in semifinale, con un massimo di 4 mila unità sugli spalti come obiettivo, poi con la finale.

Il piano. Delle prove per determinare le misure di sicurezza da seguire dal 17 maggio, data in cui verranno ritirate alcune delle restrizioni anti-Covid del premier Boris Johnson. Entro il 7 aprile, ad ogni modo, la FA dovrà dire alla UEFA se potrà accogliere il pubblico nei suoi stadi per la kermesse continentale di quest'estate.