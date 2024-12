Ufficiale L'Inter Miami saluta Campana: l'attaccante si trasferisce al New England Revolution

La colonia sudamericana dell'Inter Miami continua a sfoltirsi. Dopo tre stagioni intense, anche Leonardo Campana Romero saluta la Florida: l'attaccante ecuadoriano, 24 anni, si trasferisce al New England Revolution, con cui ha firmato un contratto fino al 31 dicembre 2027.

Classe 2000, Campana era approdato negli USA inizialmente in prestito dal Wolverhampton. A gennaio del 2023 fu riscattato per 2,7 milioni, poco più della valutazione attuale. In carriera ha vestito anche le maglie di Famalicao, Grasshoppers e Barcelona SC. Con l'Inter Miami ha giocato 100 partite con 32 reti a referto.