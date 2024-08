Ufficiale L'OM blinda Sternal fino al 2027. Lui precisa: "De Zerbi importante per la mia scelta"

vedi letture

Enzo Sternal ha detto sì al Marsiglia e ha accettato la proposta del club per rinnovare il contratto fino al 2027. Il giovane attaccante classe 2007 si è detto molto entusiasta di questo accordo: "Per me è motivo di orgoglio e sono felice di continuare l’avventura all'OM. L'intero progetto del club, compreso l’arrivo dell’allenatore, ha giocato un ruolo importante nella mia decisione. Roberto De Zerbi è un allenatore noto per la fiducia nei giovani. È un allenatore rigoroso, esperto, che ha lavorato per tanti club e siamo fortunati ad averlo oggi all'OM. Potrà portarci la sua esperienza e insegnare a noi giovani com'è il mondo del calcio di alto livello. Ho solo 17 anni, devo continuare a lavorare, devo tenere la testa sulle spalle, perché l'obiettivo è progredire e accaparrarsi più tempo possibile".

Di seguito il comunicato integrale: "Il nostro giovane attaccante, Enzo Sternal, prolunga l'avventura olimpica. Enzo Sternal è arrivato al club nel luglio 2022, all'età di 15 anni, dall'AS Nancy Lorraine. Ha poi firmato il suo primo contratto professionale con l'Olympique de Marsiglia. Con i colori olimpici, ha vinto il titolo di campione di Francia U17 nella stagione 2022-2023 e ha partecipato attivamente alla vittoria della Coppa Gambardella nella stagione 2023-2024, segnando, tra l'altro, 4 gol nel corso della stagione. giovani giocatori del Marsiglia. Il versatile attaccante che vanta anche 22 presenze con le maglie U16 e U17 della squadra francese, ha partecipato in particolare agli ultimi Europei U17 a Cipro. Questo mercoledì, 7 agosto 2024, firmerà un prolungamento di contratto con l'OM. Ora è legato alla sua società di formazione fino al 2027 e indosserà la maglia 22".