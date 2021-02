La difesa di ferro dell'Atletico Madrid. Un solo tiro concesso al Chelsea nei primi 45'

La difesa dell'Atletico Madrid si conferma di ferro anche nel primo tempo della sfida contro il Chelsea negli ottavi di Champions League. La squadra di Simeone ha infatti concesso solo un tiro in porta nei primi 45 minuti ai londinesi. Si tratta del totale più basso dalla semifinale del 2016-17 contro il Real Madrid. Anche quella volta la squadra di Simeone concesse infatti appena un tiro in porta agli avversari nel primo tempo.

1 - Atlético Madrid had just one shot in the first half, their lowest total after 45 minutes in a UEFA Champions League match since the 2016-17 semi-final first leg against Real Madrid (also one). Blockade. pic.twitter.com/vMDwbk8uvv

— OptaJoe (@OptaJoe) February 23, 2021