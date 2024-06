Ufficiale La favola al Leicester continua: ufficiale il rinnovo di Vardy fino al 2025

vedi letture

È deciso: Jamie Vardy rimane una Foxes. Si vociferava della possibilità di vedere l'attaccante inglese, eroe di quel Leicester allenato da Claudio Ranieri e vincitore della Premier League nella stagione da sogno nel 2015-16. E invece il 37enne, che dal 2012 veste la stessa maglia, continuerà la sua avventura nel club inglese.

Niente Italia. Trentacinque partite, 18 gol e 2 assist in Championship questa stagione nel ruolo di capitano in comando, a riportare in superficie la sua squadra. Ossia nel massimo campionato inglese, dove Vardy rincontrerà i colossi della Premier a cui sfilò nel 2021 anche altri due trofei, la FA Cup e la Supercoppa d'Inghilterra. E anche se quest'estate non prenderà parte agli Europei in Germania, il giocatore originario di Sheffield ha altro per cui festeggiare.

Breaking news ufficiale. Pochi minuti fa è arrivata la conferma dai canali social del club: Vardy ha firmato un nuovo contratto con il Leicester City valido fino a giugno 2025, pronto per il ritorno in Premier League.