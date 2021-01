La filosofia di Mourinho applicata al caso-Bale: "Io non concedo minuti, se li deve guadagnare"

Questa sera il Tottenham affronterà il Wycombe nei sedicesimi di FA Cup. E Gareth Bale potrebbe ancora una volta non essere della sfida, come ha lasciato intendere José Mourinho in conferenza: "Non posso concedere minuti a tutti i giocatori, i minuti in campo non sono qualcosa che si regala. Conosciamo tutti le difficoltà che ha avuto nelle ultime stagioni. Sappiamo tutti che è arrivato infortunato. La cosa più importante per lui è essere costante nell'allenamento, lavorare ad alta intensità senza alcun problema. Se lo farà bene, allora sarà pronto, non per ricevere minuti ma per guadagnare minuti. È diverso".