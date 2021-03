La frecciata di Mourinho: "Perché Bale ci ha messo tanto ad essere in forma? Chiedete al Real"

José Mourinho ha parlato in conferenza stampa di Gareth Bale, che nelle ultime uscite ha fornito prestazioni finalmente all'altezza della sua fama, con 4 reti nelle ultime 4 partite. Il gallese per mesi al Tottenham è stato quasi un oggetto misterioso, tanto che fino a una settimana fa era stato schierato titolare appena due volte. In merito alle sue difficoltà a trovare la forma, Mourinho ha risposto: "Negli ultimi anni ha avuto quel che ha avuto al Real Madrid. Andrebbe chiesto a loro. Se mai vi rispondessero capireste perché ha impiegato tanto (a ritrovare il suo livello). O forse la pazienza è stata la chiave per Gareth per raggiungere il livello che ha mostrato nelle ultime settimane".