La Kosmos Global Holding di Pique interessata ai diritti della Serie A: sarà gara con 49 società

vedi letture

La Kosmos Global Holding, società di Gerard Piqué fondata nel 2017, avrebbe intenzione di acquisire i diritti internazionali del campionato italiano di calcio dopo aver acquistato in esclusiva i diritti della Coppa Davis. Come riporta La Gazzetta dello Sport, I diritti sportivi per il triennio 2022-24 hanno suscitato l’interesse di diverse società; quella di Piqué dovrà vedersela con Mediapro, DAZN, l’agenzia IMG, la società di marketing sportivo Infront e il fondo Aser. Stando alle indiscrezioni riportate, in attesa di conoscere le proposte sui diritti televisivi nazionali, si sono presentate ben 49 società per i diritti internazionali.