La via crucis di Hazard: 11° stop da quando è al Real, si va verso una nuova operazione

Rischia di chiudersi qui la stagione di Eden Hazard. L'attaccante belga potrebbe nuovamente finire sotti i ferri a seguito dei problemi alla caviglia. Ciò ha comportato a un cambio della postura e della corsa per evitare i continui e persistenti dolori, causando tutti gli infortuni muscolari fin qui rimediati. Eden Hazard è stato già operato un anno fa a Dallas, dopo essersi infortunato a novembre 2019. 12 mesi dopo si proverà a rimediare nuovamente. Si tratta di un vero e proprio calvario per il numero 7 del Real Madrid, arrivato per 100 milioni di euro nell'estate 2019 e mai in grado di poter dare il suo apporto in campo: appena 22 presenze consideranto tutte le competizioni nella stagione passata mentre in quella in corso siamo fermi a 14 e il quarto d'ora giocato contro l'Elche potrebbe essere anche l'ultimo del 2020/21. A rischio anche gli Europei. Il conto dei suoi stop per problemi fisici (in mezzo anche il Covid) sale a quota 11.