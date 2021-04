La vittoria del Barça diventa un caso "politico". Il sindaco di Valladolid accusa: "È un furto!"

Il Barcellona ha battuto ieri il Valladolid grazie a una rete firmata al 90' da Ousmane Dembélé. Una vittoria sofferta, arrivata solo nel finale e molto contestata dagli ospiti, che a fine partita si sono scagliati contro l'arbitro, reo di aver favorito i blaugrana in due occasioni: il fallo di mano di Jordi Alba nella propria area e l'espulsione di Plano, giudicata troppo severa. A fine partita anche il sindaco di Valladolid, Oscar Puente, ha mostrato tutto il suo disappunto con alcuni post polemici su Twitter: “Il furto è evidente. È una vergogna inaccettabile ”, ha scritto in un primo momento. Poi, in modo più sottile: “Penso che l'arbitro dovrebbe andare negli spogliatoi del Barcellona e rimproverare i giocatori. Quasi non riuscivano a vincere. Non sono stati all'altezza del suo duro lavoro".

Yo creo que el árbitro debe entrar al vestuario del Barça a echarles la bronca. Por poco no ganan. No han estado a la altura de su gran labor. Ha estado muy por encima de ellos. — Oscar Puente (@oscar_puente_) April 5, 2021