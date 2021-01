LaLiga, l'Huesca passeggia in casa di Ronaldo: 3-1 al Valladolid, tripletta del talento Rafa Mir

L'Huesca passeggia a Valladolid: l'anticipo del 21° turno de LaLiga finisce 1-3. A deciderlo è stata una tripletta dello scatenato talento classe '97 Rafa Mir, a segno tra il 37', il 50' e il 57', prima del gol della bandiera di Toni al 93'.

Seconda vittoria in questo campionato per gli ospiti, che restano però ultimi in classifica con 16 punti. Il club di Ronaldo, invece, è sedicesimo con quattro lunghezze in più.