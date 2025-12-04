Loum Tchaouna, unica cessione della Lazio in estate. Per 15 milioni più futura rivendita

Loum Tchaouna è stato l'unico, in casa Lazio, a salutare nel corso dell'estate. Servivano più addii per sbloccare il mercato, ma l'assenza di offerte irrinunciabili per i big - da Nuno Tavares in giù - hanno fatto sì che solamente l'attaccante dicesse addio. "Per Castellanos mi hanno offerto 40 milioni - aveva spiegato Lotito - idem per Rovella, Gila e Zaccagni. Poi 35 per Tavares, 25 per Isaksen e 15 per Romagnoli. Tchaouna l’ho venduto a 15 Ma non voglio smantellare la squadra".

Il punto di partenza

Tchaouna era arrivato dalla Salernitana nell'estate del 2024, dopo un'ottima stagione in Campania e il pagamento della clausola risolutoria d 8,4 milioni di euro. L'abilità di sprintare dietro le linee avversarie hanno fatto sì che Baroni lo tenesse in considerazione soprattutto nella prima parte: primo gol con il Como, in A, poi contro l'Ajax in Europa League. Piano piano è sceso nelle gerarchie.

La cessione.

Come detto, Tchaouna è stato ceduto per 15 milioni di euro più il 10% della futura rivendita al Burnley, club neopromossa in Premier League. È penultimo in classifica con dieci punti ma potrà cercare di lottare per la salvezza vista la distanza di un solo punto dalla zona franca.

Gli scenari di mercato

Le ultime tre le ha giocate da titolare - in cui il Burnley le ha perse tutte - ma contro il Leeds è entrato e ha addirittura segnato uno dei due gol che sono valsi il 2-0 e la vittoria. Dovesse retrocedere ecco che qualcosa potrebbe cambiare anche per il suo futuro.