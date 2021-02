Le aperture in Inghilterra - Guardiola a Klopp: le scuse sono la cosa peggiore del calcio

Per Pep Guardiola la scusa degli infortuni utilizzata da Jurgen Klopp alla vigilia di questo Liverpool-Manchester City di oggi è "La cosa peggiore nel calcio", come titola il Sunday Star. Un tema che trova sponda anche sul Sunday Express, in taglio alto, quotidiano che si sofferma anche sul sogno Lionel Messi per Manchester City e PSG: "Lotta per Messi". Il Telegraph invece si sofferma sull'"Inseguimento ai campioni" in vista del match di oggi.