Le aperture in Inghilterra - Il fondatore di Spotify prepara l'affare-Arsenal. Il Watford fa festa

vedi letture

Il Sunday Telegraph oggi in edicola in Inghilterra apre con la possibilità che l'Arsenal venga acquistata dal fondatore di Spotify nei prossimi anni. "Il fondatore di Spotify prepara l'affare-Arsenal mentre i tifosi intensificano le proteste", si legge nella prima pagina dell'edizione sportiva. Spazio anche per il successo del Watford che torna in Premier League un anno dopo la retrocessione: "Tempo di festa al Watford. I golden boys celebrano un rapido ritorno al top".