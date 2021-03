Le aperture in Inghilterra - La nazionale potrebbe vietare i social per gli Europei

In Inghilterra, come in ogni altra parte del mondo durante la pausa per le nazionali, si parla della compagine di Gareth Southgate, proeittandosi anche all'Europeo. "L'Inghilterra potrebbe vietare i social per gli Europei", si legge sull'edizione sportiva del Telegraph. Un modo - si legge - per evitare distrazioni e abusi durante la kermesse estiva.