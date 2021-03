Le aperture in Spagna - Atletico-Real, da qui passa La Liga. Il Barcellona mette a tiro il titolo

vedi letture

In Spagna è il giorno del derby di Madrid. E "Da qui passa LaLiga", come titola Marca. Atletico Madrid-Real Madrid è un match importantissimo per il titolo perché i Colchoneros potrebbe eliminare i cugini dalla corsa. "LaLiga in gioco", titola invece As che sceglie Suarez e Benzema come uomini-copertina.

Da Barcellona. In Catalogna, invece, ci si sofferma ovviamente sulla vittoria del Barcellona di ieri sul campo dell'Osasuna. "Liga a tiro", si legge su Mundo Deportivo che ricorda come ora i punti di distanza dall'Atletico sono soltanto due. Il successo blaugrana è merito anche del canterano Ilaix, elogiato da Sport: "Super Ilaix", il titolo.