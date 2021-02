Le aperture in Spagna - Gran Barça, massima pressione su Madrid. Titolo? Sì, si può

"La Liga si fa rossa". E' questo il titolo d'apertura di Marca, che in prima pagina apre col successo del Barcellona sul campo del Siviglia e ricorda come ora i blaugrana siano più vicini all'Atletico Madrid. As tocca lo stesso tema e scrive che ora Messi e compagni mettono "Massima pressione" sulle squadre di Madrid, in campo oggi e domani. Da Barcellona ovviamente esultano. "Gran Barça", titola Mundo Deportivo, seguito a ruota da Sport che vede speranze di titolo: "Sì, si può!".