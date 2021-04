Le aperture in Spagna - Il Real Madrid arma il tacco, ora è capolista. Barcellona al palo

E' del Real Madrid il Clasico andato in scena ieri sera contro il Barcellona. Così facendo i Blancos, grazie anche ad un gol di tacco spettacolare di Benzema, scavalcano i catalani e agguantano l'Atletico Madrid in vetta. "Il Madrid arma il tacco", titola Marca in prima pagina. "Leader epico", si legge invece su As.

Da Barcellona. In Catalogna c'è più di qualche rammarico, soprattutto per aver di fatto regalato un tempo ai rivali di sempre. Nel finale, poi, un palo di Ilaix, su cui titola l'edizione odierna di Mundo Deportivo: "Che palo!". Anche l'altro quotidiano catalano Sport si accoda con un titolo simile.