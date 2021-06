Le aperture portoghesi - Inizia l'Europeo, CR7 difende il titolo. Sergio Oliveira-Fiorentina: ci siamo

vedi letture

Sulle prime pagine portoghesi di oggi, venerdì 11 giugno 2021, c'è spazio principalmente per l'inizio dell'Europeo, con il Portogallo, detentore del titolo, pronto a difendere la vittoria del 2016 e con Cristiano Ronaldo che non vuole certo abdicare. Poi c'è spazio anche per il mercato con Sergio Oliveira che dovrebbe firmare con la Fiorentina entro il fine settimana (viola anche su Corona, offerto all'Atletico Madrid). Attenzione anche al futuro di Joao Mario, che dovrebbe lasciare l'Inter per restare allo Sporting. Dice l'agente: "Lui vuole tornare".

Queste tutte le aperture odierne in Portogallo:

A Bola: "Até ao ultimo degrau"

Record: "Leao dà gas a Vinagre"