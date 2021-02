Le aperture portoghesi - Lezione della Roma al Braga. Benfica ko, impresa sfiorata

Sulle prime pagine portoghesi di oggi, venerdì 26 febbraio 2021, spazio all'eliminazione del Benfica in Europa League per mano dell'Arsenal. Impresa sfiorata per i portoghesi, ko all'87' per 3-2 a causa del gol di Aubameyang. Eliminazione anche per il Braga (risultato già compromesso all'andata) ad opera della Roma di Fonseca (lezione di efficacia dei romanisti). Spazio alle parole di Fernando Gomes, considerato uno dei migliori attaccanti di sempre del calcio portoghese, che parla anche di Cristiano Ronaldo della Juventus.

Queste tutte le aperture odierne in Portogallo:

A Bola: "De rastos"

Record: "Pancadas atras de pancadas"