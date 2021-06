Le aperture spagnole - Gayà nel mirino del Barça. Spagna-Portogallo: è mancato solo il gol

vedi letture

"Sono mancati solo i gol" scrivono alcuni dei maggiori quotidiani spagnoli in edicola oggi, sabato 6 giugno 2021. As, Marca e Sport si concentrano sull'amichevole di ieri sera terminata a reti bianche tra Spagna e Portogallo. Meglio la Spagna per buona parte di gara: gran gioco di possesso palla ma poco precisi davanti la porta. Anche il Portogallo ha avuto le le sue occasioni e le ha fallite. Martedì contro la Lituania sarà l'ultimo test per la Spagna in vista dell'Europeo.

Mundo Deportivo si concentra sul mercato in entrata del Barcellona: nel mirino dei blaugrana sarebbe finito Gayà del Valencia, il capitano. E' l'opzione numero uno per rinforzare il ruolo di esterno sinistro. Al momento la questione legata al rinnovo col Valencia è ferma, e la situazione economica non facile della squadra potrebbe favorire la sua cessione. Barcellona alla finestra.