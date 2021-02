Le due facce di Lisbona: lo Sporting vince e vola a +6 sul Porto. Benfica flop, scivola al 4° posto

Lo Sporting CP prende il largo nel campionato portoghese: successo in serata sul campo del Maritimo: 2-0 il finale grazie alla doppietta di Pedro Gonçalves. La squadra di Ruben Amorim si porta a +6 sul Porto, fermato ieri sera sul pari dal Belenenses. Sporting che non vince il campionato da 19 anni e che ora sogna in grande. Diverso il discorso per il Benfica, che nonostante l'importante campagna acquisti sta deludendo le aspettative: 0-0 casalingo contro il Vitoria Guimaraes e squadra che scivola al quarto posto in classifica, scavalcata dal Braga ieri sera vincente contro la Portimonense. Per gli uomini di Jorge Jesus (ancora assente causa Covid, al suo posto Joao de Deus) sono 4 le partite senza vittorie.