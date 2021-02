Le pagelle del Braga - Fransergio ci prova, Esgaio sconsiderato

Braga-Roma 0-2

Marcatori: 5' Dzeko, 86' Mayoral

Matheus 6 - Può poco sulle reti avversarie. In più di un'occasione gioca come libero aggiunto.

Esgaio 4 - Sconsiderato doppio giallo, particolarmente incomprensibile il secondo fallo. Anche prima del rosso non aveva brillato.

Tormena 5,5 - Tiene botta in marcatura, gioca molto sull'anticipo. Non è facile contro Dzeko e compagni, non sempre è preciso.

Sequeira 5,5 - Non riesce a recuperare su Dzeko. Non sempre è preciso nella seconda parte.

Raul Silva 6 - Tiene botta nella prima parte, più in difficoltà nella seconda, ma regge.

Al Musrati 6 - Fa filtro in mezzo, sporca diversi palloni, non dispiace in fase di non possesso.

Fransergio 6 - Inizio lento, poi sale di tono. Sfiora il gol, non molla fino a quando rimane in campo. (Dal 72' A. Horta 5,5 - L'impegno non manca, ma i risultati sono modesti).

Gaitan 5,5 - Non riesce a lasciare il segno. Troppo prevedibile la sua manovra. (Dal 57' Carlos 5,5 - Diversi palloni giocati, ma non riesce a vince la difesa avversaria.

R. Horta 5,5 - Prova a spingere nella ripresa, dopo un primo tempo anonimo: non basta. Esce dopo un'ora di gioco. (Dal 62' Piazon 5,5- L'ex Chievo si perde tra le maglie della difesa avversaria. Pochi guizzi).

Sporar 5.5 Non convince in alcune situazioni, ci prova, ma alla fine non lascia il segno.(Dal 62' Ruiz 5,5 - Il suo ingresso dà imprevedibilità, ma riesce a rendersi concreto sotto porta).

Galeno 5,5 - Troppo egoista in alcuni frangenti. Vuole il gol, ma non lo trova. (Dal 70' Borja 5,5 - Ci prova, ma si scaglia contro il muro avversario)