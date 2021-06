Le pagelle del Portogallo U21 - Leao fa en plein di delusioni, Conceicao ok. Dalot parte bene

vedi letture

Risultato: Germania - Portogallo 1-0

49’ Nmecha

D. Costa 6,5 - Il primo tiro che gli arriva per poco non si infila sotto l’incrocio, là dove toglie il destro di Maier. Aveva fermato Nmecha, salvo arrendersi al 49’. Tiene in vita i suoi a suon di parate.

Dalot 6 - Bello pimpante già sui primi palloni, è suo il primo tiro della partita. L'avvio arrembante lascia pensare ad un copione diverso da quel che sarà. Nel finale soffre Adeyemi.

Queiros 5,5 - Non va in difficoltà troppo spesso, anche se la sua prestazione viene macchiata dal cattivo posizionamento sul gol di Nmecha, da lui lasciato in posizione regolare.

Leite 5,5 - Ci vuole il suo zampino per fermare Wirtz al 15’: la deviazione manda la sfera sulla traversa. Si perde però Nmecha sul gol, un errore che non può che pesare sul giudizio.

Conté 6 - Partita piuttosto ordinata, anche se Baku e Wirtz lo chiamano spesso al duello. Si fa trovare sufficientemente pronto, offrendo anche un paio di bei cross in avanti (dall’86’ Ramos s.v.).

Florentino Luis 5,5 - Dotato di lunghe leve, cattura una gran quantità di palloni nel cerchio centrale. Per ampi tratti, però, sembra di soffrire di solitudine, specie se attaccato in velocità (dall’83’ G. Fernandes s.v.).

Vitinha 5 - Grande atteso tra i lusitani, nel primo tempo è quasi invisibile. Anzi, peggio: nel recupero gli capita una chance ghiotta che cestina con finte di troppo. Oggi dannoso (dal 59’ Jota 5,5 - Non riesce ad incidere particolarmente sull'incontro, pagando anche una scarsa proposta offensiva dei suoi. Non che abbia provato a invertire il trend).

Vieira 6 - Ha un piede educatissimo e la conclusione che prova da centrocampo all’ora di gioco ne è testimonianza più fulgida. Ci riprova da posizione più consona: Schlotterbeck però gli ferma il tiro.

Braganca 5 - Partita non sufficiente, sulla fascia sinistra non trova mai la posizione ideale: a volte è troppo largo, altre si pesta i piedi centralmente coi compagni. Mezzo punto in meno per il rosso rischiato.

Mota 6 - Più che colpire, come ha dimostrato di saper fare, ispira. Suo l’assist per le due occasioni più ghiotte nel primo tempo per i suoi. Poi esce all’intervallo, misteriosamente (dal 46’ Leao 5 - Ingresso da dimenticare per l'attaccante del Milan, che completa una fase finale di Europeo U21 veramente deludente. Più volte il ct si sbraccia con lui dalla panchina, ma non incide mai).

Tomas 6 - Parte bene, sfiorando il gol in avvio e firmando il primo tentativo (timido, di testa) verso la porta dei suoi. Sulla lunga distanza finisce per evidenziarsi meno, poi esce (dal 59’ Conceicao 6 - Il figlio d’arte che ha fatto male all’Italia viene messo dentro dopo un’ora. Se il tentativo era di dare più vivacità, si può dire che sia stata una carta giusta. Non è bastata).

Allenatore: Rui Jorge 5,5 - I suoi cominciano a mille e creano subito un buon numero di occasioni, ma il dominio territoriale dura un quarto d’ora. La Germania prende il campo per tutto il primo tempo e in avvio di ripresa la sblocca. Chi si aspetta una reazione organizzata del Portogallo, rimarrà deluso. Un po' come sarà anche lui stesso: poteva essere l'uomo del primo Europeo U21 per il suo paese, ma deve rimandare l'appuntamento.