Le pagelle di Arsenal-Newcastle 3-0, Aubameyang fa 300. Darlow limita i danni

ARSENAL-NEWCASTLE 3-0

Marcatori: 50’ e 77’ Aubameyang, 60’ Saka

ARSENAL

Leno sv – Prolunga la propria imbattibilità, collezionando il quarto clean sheet consecutivo. Il freddo pungente di Londra è l’unico pericolo dal quale deve difendersi.

Cedric 6,5 – Nel primo tempo gioca con il freno a mano tirato. Nella ripresa lo toglie, regalando a Aubameyang una palla che deve solo essere spinta in fondo al sacco.

Holding 6,5 – Sicuro in marcatura e sui palloni alti. Non deve faticare più di tanto per contenere le iniziative di Carroll e Wilson.

David Luiz 6 – Serata nel complesso tranquilla, allora prova a cercare gloria in avanti. Sfiora in due occasioni la rete di testa.

Tierney 6,5 – Un martello sulla sinistra. Spinge senza sosta, facendo piovere tanti cross interessanti in mezzo all’area.

Partey 6,5 – Rientra dal primo minuto, garantendo forza fisica e solidità alla mediana. Suo il lancio per il primo gol di Aubameyang. (67’ Elneny 6 – Dentro per dare un po’ di respiro al compagno. Partecipa alla gestione del doppio vantaggio).

Xhaka 6,5 - Poca mobilità, massima resa. Non risalta ma la sua presenza è indispensabile per dare equilibrio.

Saka 7 – Insieme al gemello Smith Rowe fa a fette la difesa bianconera. Dà sempre l’impressione di poter far male. E infatti firma il raddoppio.

Smith Rowe 7 – Sempre dentro la manovra, corre più di tutti e spacca la difesa del Newcastle con le sue scorribande. Assist perfetto per Saka. (81’ Martinelli sv)

Aubameyang 7,5 – Da zero metri con la porta spalancata spedisce sul palo. Si riscatta con una meravigliosa doppietta, raggiungendo quota 300 gol in carriera. (79’ Willian sv)

Lacazette 6,5 – Fulcro offensivo del gioco. Si rende utile alla squadra, aprendo spazi con i suoi movimenti. Darlow gli nega due volte la gioia del gol.

NEWCASTLE

Darlow 6,5 – Ne prende tre, ma è il migliore dei suoi limitando un passivo che poteva essere decisamente più pesante. Gran riflesso su Lacazette.

Krafth 5 – Resiste per un tempo, prima di essere travolto. Ingaggia un duello con Aubameyang uscendone con le ossa rotta.

Lascelles 5 – Si fa trovare spesso fuori posizione. Scherzato da Smith Rowe che lo salta in velocità con facilità disarmante.

Clark 5,5 – Piede ruvido e interventi al limite. Soffre insieme a tutto il reparto quando l’Arsenal attacca l’area con tanti uomini.

Lewis 5 – Per un tempo tiene a bada Cedric. Poi va in grossa difficoltà non riuscendo a chiudere sulle avanzate del portoghese.

Almiron 6 – Parte da destra accentrandosi per sostenere l’azione offensiva. Uno dei pochi a calciare in porta, cala notevolmente nella ripresa. (88’ Anderson sv)

Longstaff 5,5 – Non riesce a spezzare il giro palla ossessivo degli avversari. Poca personalità in fase di impostazione. (83’ Hendrick sv)

Shelvey 6 – Si sobbarca un grande lavoro in fase di non possesso correndo dietro a tutti. Ne risente un po’ in termini di lucidità.

Joelinton 5 – Confinato sulla fascia sinistra fatica a far emergere le sue qualità tecniche. In quella posizione sembra un pesce fuor d’acqua.

Carroll 5,5 – Fa a sportellate con Holding, senza prevalere. Un solo squillo, quando si crea lo spazio per calciare ma non è preciso. (69’ Murphy sv)

Wilson 5 – Gira a vuoto, venendo puntualmente respinto dalla difesa dei Gunners. Non riesce mai a rendersi pericoloso.