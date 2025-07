Ufficiale Il Lacazette 2.0 al Lione è finito: il bomber francese si trasferisce in Arabia Saudita

vedi letture

Si chiude definitivamente il secondo capitolo di Alexandre Lacazette con la maglia dell'Olympique Lione. Dopo aver salutato i tifosi a fine maggio con una doppietta e i 200 gol in Ligue 1 contro l'Angers, l'attaccante dei Gones ha ufficialmente abbracciato una nuova avventura lontano dalla Francia. "Non smetterò di giocare. Non so ancora dove. Ma non sarà in Francia. Per me, c'è solo il Lione", aveva dichiarato, confermando la sua partenza da quello che è sempre stato il suo club del cuore.

La nuova sfida è ufficiale e si chiama Neom Sports Club, ambizioso progetto calcistico dell'Arabia Saudita, appena promosso nella massima divisione saudita. Il club, fondato nel 2023, ha già dimostrato le sue ambizioni assicurandosi a gennaio il prestito di Saïd Benrahma e puntando a stelle della Ligue 1 come Marcin Bulka, Corentin Tolisso, Lucas Perri e persino l'allenatore Christophe Galtier. E ora è proprio Lacazette a unirsi a questo progetto in crescita.

L'ex attaccante dell'Arsenal ha raggiunto un accordo con il Neom SC per un contratto biennale. "Dalla culla della tradizione del Lione alla frontiera del futuro del NEOM SC, è arrivato il tiratore scelto Alexandre Lacazette", ha annunciato il club saudita, senza specificare la durata esatta dell'accordo.