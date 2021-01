Le pagelle di West Brom-Man City 0-5: Gundogan da Oscar, salvate il soldato Johnstone

WEST BROM-MAN CITY 0-5

Marcatori: 6’ e 30’ Gundogan, 20’ Cancelo, 45’+2’Mahrez, 57’ Sterling

WEST BROM

Johnstone 6 – Fa quasi tenerezza, diventando oggetto di un tiro al bersaglio. Sporca una sola volta i guantoni, deviando sul palo.

Furlong 4,5 – Un salvataggio a porta vuota dopo una buona diagonale prima di essere travolto dalle ondate del City.

Ajayi 4,5 – Potrebbe segnare subito ma calcia addosso a Ederson in uscita. In grande sofferenza dietro.

O’Shea 5 – Senza la protezione del centrocampo si difende come può in campo aperto. Nel gioco aereo non sfigura.

Gibbs 4,5 – Mahrez gli fa venire il mal di testa ogni volta che lo punta. Opposizione troppo morbida sul quarto gol.

Robinson 5 – Riportato sulla destra, non riesce a incidere. Gli capita una buona occasione ma non la sfrutta a dovere. (46’ Bartley 5 – Allardyce lo inserisce per dare una mano alla difesa. Chiude un po’ di spazi).

Livermore 5 – Prova a emergere dalla mediocrità generale servendo un bel pallone a Robinson. Unico spunto degno di nota.

Sawyers 4 – Partita infarcita di grossolani errori tecnici e cali di concentrazione. Si addormenta regalando a Gundogan la doppietta.

Snodgrass 5,5 – Se non altro combatte tentando di velocizzare il gioco, però il contributo che assicura è modesto. (59’ Phillips 5 – Guarito dal Covid ma ancora lontano da una forma accettabile).

Pereira 5 – Il giocatore più tecnico della banda è penalizzato dalla piega che prende il match. La sua qualità non emerge.

Grant 4,5 – Recupera e parte titolare, ma non la vede praticamente mai. Tanto che a un certo punto viene da chiedersi se sia ancora in campo. (63’ Robson-Kanu 5 – Dentro per avere più centimetri e fisicità là davanti. Fa il solletico a Stones e Dias).

MAN CITY

Ederson 6,5 – Determinante nel chiudere lo specchio dopo pochi secondi. Poi potrebbe pure dedicarsi ad altro.

Cancelo 7,5 – Serve a Gundogan il pallone del vantaggio e trova il suo primo centro col City inventandosi una conclusione imparabile.

Stones 7 – Gioca in sicurezza, partecipando allo sviluppo della manovra. Finisce alto, quasi da centrocampista.

Dias 7 – 68 milioni di euro ben spesi. Con il suo acquisto il City ha trovato finalmente un centrale di livello mondiale.

Zinchenko 7 – Guardiola lo ha trasformato in un terzino affidabile, di grande rendimento. Bene anche da mezzala.

Bernardo 7 – Danza col pallone tra i piedi, gestendolo a suo piacimento. Apparecchia la tavola per il raddoppio. (60’ Gabriel Jesus 6 – Entra per fare il centravanti, sempre elegante nel suo incedere).

Rodri 7 – Presenza poco appariscente ma indispensabile per dare equilibrio. Fa tremare la traversa e avvia l’azione del quinto gol.

Gundogan 8 – Classe purissima, ormai segna con la regolarità di una punta vera. E fa solo gol bellissimi. (51’ Laporte 6 – Entra e va a fare il terzino sinistro, compito assolto senza sbavature).

Mahrez 7,5 – Ritrova la via della rete con il suo marchio di fabbrica: una splendida conclusione a giro. Poi un assist di prima al bacio per Sterling e tante giocate di qualità.

Sterling 7 – Crea superiorità con l’antica arte del dribbling. Cerca il gol ad ogni costo e alla fine la sua tenacia viene giustamente premiata.

Foden 6,5 – Suo il primo squillo, il palo gli nega la gioia del gol. Cuce il gioco tra i reparti. (51’ Ferran Torres 6 – Subito dentro la partita, pur non trovando l’acuto. Si muove molto per non dare punti di riferimento).