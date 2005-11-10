Ufficiale Il Leeds dice addio a Jack Harrison. L'ex Fiorentina si trasferisce negli Stati Uniti

Jack Harrison lascia definitivamente il Leeds United. Il club inglese ha annunciato la cessione a titolo definitivo dell'esterno offensivo al New England Revolution, formazione della MLS, per una cifra non resa nota.

Classe 1996, Harrison era arrivato inizialmente a Leeds nell'estate 2018 con la formula del prestito dal Manchester City. Nella sua prima stagione in Championship aveva collezionato quattro gol e tre assist, iniziando un percorso che lo avrebbe portato a diventare uno dei protagonisti della rinascita del club. Confermato in prestito anche nell'annata successiva, il talento inglese è stato uno degli uomini chiave della squadra guidata da Marcelo Bielsa, contribuendo alla storica promozione in Premier League con sei reti e otto assist e conquistando il titolo di Championship.

Il rapporto con il Leeds è proseguito anche nella stagione 2020/21, quella del ritorno nella massima serie dopo 16 anni di assenza. Harrison ha vissuto un'annata da protagonista, chiusa con otto gol e otto assist, trascinando i Whites fino a uno straordinario nono posto in classifica. Nell'estate 2021 il trasferimento è diventato definitivo e anche nella stagione successiva Harrison ha lasciato il segno, realizzando il gol decisivo nei minuti di recupero contro il Brentford nell'ultima giornata, una rete fondamentale per garantire la permanenza del Leeds in Premier League.

Dopo alcune esperienze in prestito, il classe '96 è tornato a vestire la maglia dei Whites nella stagione 2025/26, collezionando 13 presenze prima del trasferimento temporaneo alla Fiorentina, dove ha disputato 22 partite in Serie A. Ora per Harrison inizia una nuova avventura negli Stati Uniti. Il Leeds saluta uno dei protagonisti più importanti della recente storia del club e gli augura il meglio per il prosieguo della carriera.