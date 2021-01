Leeds, Bielsa:"La maggior finalizzazione del Tottenham ha fatto la differenza"

Il 2021 del Leeds è iniziato con una sconfitta, nemmeno così piccola, contro il Tottenham. Nonostante il risultato parli chiaro, 3-0 per gli Spurs, Marcelo Bielsa in conferenza stampa non è preoccupato:"La maggiore efficienza realizzativa ha fatto la differenza in questo match: il Tottenham ha segnato quando ha avuto l'opportunità mentre noi non ci siamo riusciti- è questa l'analisi del manager al termine del match-. Abbiamo approcciato molto bene alla partita, soprattutto nella prima mezzora, e così abbiamo fatto nella seconda frazione di gioco. Dal punto di vista offensivo siamo stati bravi, non posso dire la stessa cosa in fase difensiva dove più di una volta abbiamo regalato la palla agli avversari e da lì sono nati i pericoli. Secondo me abbiamo fatto dei passi in avanti, è una partita che si può confrontare con quelle con il Chelsea e lo United. Non tanto per il risultato, ma perchè siamo migliorati. Oggi abbiamo creato dieci palle gol senza segnare, i nostri avversari dodici e sono andati in rete tre volte.