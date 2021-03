Leeds-Chelsea 0-0, le pagelle: Rudiger e Kanté indispensabili, buon impatto di Costa

Leeds United-Chelsea 0-0

LEEDS UNITED

Meslier 6,5 - Nel primo tempo controlla efficacemente i tentativi del Chelsea, e ringrazia la traversa che respinge un rimpallo velenoso dei suoi compagni. Nella ripresa un paio di interventi importanti su Havertz e Rudiger.

Ayling 6,5 - Uomo ovunque della difesa del Leeds, svaria sui due lati del campo e spesso si proietta in avanti per supportare la manovra offensiva. Accusa un po' il colpo al ginocchio rimediato nel secondo tempo, ma resta in campo stoicamente.

Llorente 6 - Salva un gol quasi fatto opponendosi a Kanté, sfiora lui stesso la rete ma trova un salvataggio analogo da parte di James. Intraprendente.

Struijk 6 - Molto attento sulle iniziative del Chelsea, contiene bene le iniziative di Havertz ed è diligente nelle coperture.

Alioski 6 - Un po' irruento in alcuni contrasti, ha un cliente difficile in Pulisic ma con il passare dei minuti riesce a prendergli le misure.

Phillips 5,5 - Agisce come primo baluardo davanti alla difesa ma spesso Kanté lo elude grazie alla sua innata velocità.

Raphinha 7 - Alcuni colpi di classe nel centrocampo del Leeds, sul lungo periodo si dimostra l'elemento più pericoloso nella formazione di Bielsa.

Roberts 6,5 - Sfortunato nel primo tempo in occasione del bellissimo pallonetto che si infrange sulla traversa, non demorde e continua a cercare la giocata che possa far male al Chelsea.

Dallas 6 - Cerca il dialogo con i compagni, andando a servire gli inserimenti con alcuni pallonetti interessanti dalla zona della trequarti.

Harrison 6 - Parte con buon piglio ma alla lunga soffre l'esuberanza di Chilwell. Bielsa preferisce mandare in campo forze fresche. Dal 19' s.t.: Costa 7 - Entra bene in partita e restituisce dinamicità alla manovra sulla fascia destra del Leeds.

Bamford 6,5 - Agisce da terminale offensivo della manovra del Leeds e fino al momento dell'infortunio il suo apporto è positivo. Dopo la caduta scomposta cerca di stringere i denti per restare in campo ma si deve arrendere dopo qualche minuto. Dal 36' p.t.: Rodrigo 5,5 - Tocca pochissimi palloni e Bielsa se ne accorge. Appena prima di essere sostituito va vicino al gol ma trova sulla sua strada un Mendy molto attento. Dal 34' s.t.: Klich n.g. - Ha pochi minuti a disposizione ma cerca subito di catalizzare la manovra andando a dialogare con il brillante Costa.

CHELSEA

Mendy 7 - Non impeccabile in alcune occasioni sul rinvio dal fondo, si riscatta con un paio di interventi decisivi, in particolare il salvataggio su Raphinha in apertura di ripresa e la respinta su tentativo ravvicinato di Rodrigo.

Azpilicueta 6 - Autorevole in difesa, non disdegna qualche incursione in avanti per accompagnare la manovra.

Christensen 6,5 - Fa buona guardia prima su Bamford e poi su Rodrigo, che riesce a toccare pochissimi palloni.

Rüdiger 7 - Gioca una partita molto generosa, dividendosi tra i compiti di difensore centrale e la copertura del settore di sinistra quando Chilwell avanza in attacco. Non disdegna anche la conclusione in porta. Poliedrico.

Chilwell 6,5- Un motore instancabile sulla corsia mancina del Chelsea, cerca sempre di fare la cosa migliore con il pallone ma spesso sbatte contro la solida difesa avversaria.

Kanté 7 - Recupera un'infinità di palloni e si rende sempre utile con giocate intelligenti a beneficio dei compagni sul fronte offensivo. Va anche alla conclusione personale ma Llorente gli nega la gioia del gol.

Jorginho 6 - Meno in evidenza rispetto al compagno, le marcature fisiche del Leeds non gli consentono di esprimere al meglio la sua tecnica.

Mount 6,5 - E' l'elemento più propositivo per il Chelsea in tutta la prima parte di gara, sfrutta il suo piede educato per servire i compagni o andare alla conclusione. Spende molto e nel finale è meno lucido. Dal 34' s.t.: Hudson-Odoi n.g. - Entra subito in partita mostrando intraprendenza.

Ziyech 5,5 - Alcuni spunti interessanti nel primo tempo, ma l'ex giocatore dell'Ajax appare piuttosto imbrigliato dai marcatori avversari. Dal 24' s.t.: James 6 - Entra con il piglio giusto e salva su Llorente con un intervento provvidenziale davanti alla propria porta.

Pulisic 6 - Trova in Alioski un avversario molto determinato, tanto che spesso fatica a ritagliarsi gli spazi giusti per esprimersi. Meglio quando riesce a smarcarsi giocando più centralmente. Dal 24' s.t.: Werner 5,5 - Alioski gli fa subito sentire i tacchetti e nel finale di gara non riesce ad emergere del tutto.

Havertz 6 - Viene schierato da Tuchel come punta centrale, dialoga bene con i compagni e nel primo tempo ha un paio di occasioni importanti su cui Meslier fa buona guardia. Dopo aver sfiorato il gol il avvio di ripresa, cala vistosamente.