Ufficiale Leeds, Daniel James rinnova fino al 2029. Era stato eletto miglior giocatore del club

Tramite i propri canali ufficiali il Leeds ha annunciato il rinnovo fino al 2029 dell’ala destra Daniel James. Una conferma importantissima dopo la promozione in Premier League di qualche mese fa. Di seguito il comunicato:

Il Leeds United è lieto di annunciare che Dan James ha firmato un nuovo contratto a lungo termine che lo legherà al club per altri quattro anni.

Il ventisettenne è stato un pilastro della squadra di Daniel Farke nelle ultime due stagioni ed è stato una figura chiave nel contribuire alla promozione dei Whites, che sono tornati in Premier League.

James è stato votato dai tifosi come Giocatore della Stagione 2024/25 del club dopo un anno impressionante, concluso con 12 gol e nove assist in 36 partite giocate.

La sua velocità e la sua capacità di lavorare duro sono stati fattori chiave per aiutare la squadra sia in attacco che in difesa, dimostrando non solo la voglia di essere creativo in attacco, ma anche la capacità di dimostrare il mantra "la squadra prima di sé stessi” quando necessario, anche in difesa.

Da quando è entrato a far parte del club nel 2021, l'attaccante ha collezionato 123 presenze con i Whites, registrando 51 gol e offrendo innumerevoli altri importanti contributi sia dentro che fuori dal campo.