Ufficiale Leicester, Braybrooke vola in Scozia: il centrocampista passa in prestito al Dundee

Il Leicester City cede Sammy Braybrooke in prestito in Scozia, al Dundee, come si legge dal comunicato ufficiale diramato dalle Foxes: "Il giovane centrocampista del Leicester City, Sammy Braybrooke, trascorrerà la stagione 2024/25 in prestito al Dundee Football Club, squadra della Premiership scozzese. Il giovane Sammy Braybrooke trascorrerà la stagione nella massima divisione scozzese. Il 20enne centrocampista continuerà la sua crescita con il Dundee. Braybrooke ha firmato un nuovo contratto a lungo termine con il Leicester City nel 2023

Il ventenne è stato uno dei calciatori di punta dell'Academy del club nelle ultime stagioni, essendo stato al Football Club dall'età di otto anni. Nazionale giovanile, ex capitano dell'Under 19, i progressi di Sammy lo hanno già visto fare il suo debutto da senior con il Leicester City. Quella prima apparizione è arrivata come sostituto nella vittoria per 3-0 della Carabao Cup sul Newport County nel novembre 2022, con il suo sviluppo ora destinato a continuare ulteriormente nella massima serie scozzese. Si unisce a una squadra di Dundee che attualmente è quarta in Premiership dopo quattro partite e che prossimamente ospiterà il St. Mirren in campionato sabato 31 agosto allo Scot Foam Stadium".