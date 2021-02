Leicester City-Liverpool 3-1, le pagelle: Vardy solito cecchino, bocciati Alisson e Kabak

Leicester City-Liverpool 3-1

Marcatori: 67' Salah, 79' Maddison, 82’ Vardy, 85’ Barnes.

LEICESTER CITY

Schmeichel 6,5 – Nel primo tempo con un miracolo non si fa superare da Firmino. Incolpevole sulla rete realizzata da Salah.

Amartey 6,5 – Sempre molto attento in fase difensiva, ispira due volte con lunghe e precise gettate gli attaccanti foxes.

Evans 6,5 – Poco reattivo sulla rete reds ma rimane il vero leader della squadra.

Soyuncu 6 – Soffre Salah, ma non sfigura. Mai bello da vedere ma molto concreto.

Pereira 6 – Gara più di contenimento la sua. Alexander-Arnold e Salah spesso lo sorprendono ma se la cava.

Tielemans 6,5 – È il solito tuttofare della mediana foxes. Qualità e quantità sempre al servizio della squadra. (dal 87’ Choudhury s.v.).

Ndidi 6,5 – È il motore della creatura di Rodgers ed è suo l’assist per il tris di Barnes.

Albrighton 5,5 – Non sfonda mai sulla corsia destra e fatica a contenere le avanzate di Robertson. (dal 74’ Perez 6 – Subentra bene ma è costretto ad uscire dopo un quarto d’ora per infortunio. Dal 90’ Mendy s.v.).

Maddison 6,5 – Con una magia, nella prima frazione, regala un cioccolatino a Vardy che colpisce la traversa. Segna il gol che avvia la rimonta delle Foxes.

Barnes 7 – Imprendibile sulla sinistra. Letteralmente una mina vagante. Infine, realizza il gol che chiude il match.

Vardy 7 – Scatta sempre in profondità e, nella prima frazione, colpisce una traversa. Con la sua rete completa la rimonta foxes e lo fa a modo suo: da rapace d’area di rigore.

LIVERPOOL

Allison 4,5 – Non basta il miracolo su Vardy poco dopo il pareggio delle Foxes. Inammissibile l’errore sulla rete del bomber inglese. È la seconda partita consecutiva che condanna i suoi con le sue papere.

Alexander-Arnold 5,5 – Sulla destra è il solito treno, ma non riesce a contenere Barnes in fase difensiva.

Kabak 5 – È giovane ed era il suo esordio. Crescerà ma l’incomprensione con Alisson pesa troppo.

Henderson 6 – Partecipa al blackout generale del reparto difensivo ma per settanta minuti è un muro.

Robertson 5,5 – Sempre propositivo sulla corsia mancina, ma poco preciso quando arriva nei pressi dell’area di rigore avversaria.

Jones 5,5 – Non si vede mai e spesso il Liverpool ha un uomo in meno nel cuore del campo. (dal 75’ Oxlade-Chamberlain 5,5 – Non dà sostanza al reparto, non incide.)

Wijnaldum 6 – Tiene in piedi il centrocampo, sempre molto intenso e concentrato. (dal 87’ Shaqiri s.v.).

Milner 6 – Buon inizio per lui ma è costretto ad uscire per problemi fisici dopo un quarto d’ora. (dal 17’ Thiago 6 – Dà ordine al reparto ma non rischia mai la giocata. Deve e può fare di più.).

Salah 6,5 – È il migliore dei suoi. Continuo riferimento in attacco per gli uomini di Klopp. Realizza la prima rete con un mancino che non lascia scampo a Schmeichel.

Firmino 6 – Non una delle sue migliori prestazioni, ma il suo assist di tacco per il gol di Salah è delizioso.

Mané 5,5 – Poco presente in fase offensiva, viene sovrastato da Amartey.