Leicester City-Southampton 1-0, le pagelle: Iheanacho uomo di coppa, Redmond un fantasma

Leicester City-Southampton 1-0

Marcatori: 55' Iheanacho.

LEICESTER CITY

Schmeichel 6 - Praticamente mai impegnato. Disputa una gara da spettatore non pagante.

Fofana 6,5 - Ormai ha trovato la sua posizione come braccetto destro della difesa a tre. Oggi ha vinto quasi tutti i duelli aerei.

Soyuncu 6,5 - Quasi sempre molto goffo, bada al sodo e rimane incollato agli attaccanti saints.

Evans 6,5 - Guida la linea difensiva con estrema attenzione. Oggi impeccabile.

Pereira 6 - Non offre molte soluzioni offensive ai compagni, ma gioca comunque una gara ordinata nella propria metà campo. (dal 60’ Albrighton 6 – Fa su e giù per la corsia destra e dà freschezza alla squadra.).

Ndidi 6,5 - Il vero motore del centrocampo foxes, in campo è ovunque e non si stanca mai. Nella prima frazione di testa va vicino al vantaggio.

Tielemans 6,5 - Il cervello della squadra di Rodgers. Gioca ormai con la sicurezza dei veterani. Nel primo tempo illumina in profondità per Vardy, che spreca tutto solo davanti a Forster.

Castagne 5,5 - Troppo timido quest’oggi. Poco presente nella metà campo avversaria in fase offensiva.

Perez 6,5 - Presente in ogni azione pericolosa delle Foxes. Quando riceve palla punta la porta avversaria senza pensarci troppo, ma è spesso impreciso nell’ultima giocata. (dal 69’ Maddison 6,5 – Entra e spacca in due la retroguardia saint, andando vicino al gol in un paio di occasioni.).

Iheanacho 7 - È l’uomo dell’FA Cup e lo dimostra anche oggi, segnando un gol da vero rapace d’area di rigore. Oggi è stato il più bravo dei suoi anche perché non si è intestardito e ha cercato quasi sempre la soluzione migliore per la squadra.

Vardy 6,5 - In pochi in Europa attaccano gli spazi come fa lui, ma nel primo tempo, a tu per tu con Forster, non impegna nemmeno il portiere saint perché spara alto sopra la traversa. Nella seconda frazione scappa sulla sinistra e serve l’assist per il gol di Iheanacho, che sblocca il match.

SOUTHAMPTON

Forster 6,5 - Sicuro nelle uscite, occupa bene la propria porta e riesce ad ipnotizzare anche un cecchino come Vardy.

Walker-Peters 6 - Il Leicester nei primi venti minuti di gara sfonda proprio dalle sue parti, ma non si abbatte e alza il livello della sua prestazione murando diversi traversoni effettuati dalle Foxes. (dal 85’ Tella s.v.).

Bednarek 5 - Soffre terribilmente la velocità di Vardy. Sul gol realizzato da Iheanacho si fa bruciare dal bomber inglese, che poi può tranquillamente crossare per il compagno di reparto.

Vestergaard 5,5 - Poco reattivo, è macchinoso e va in affanno per i continui movimenti degli attaccanti delle Foxes.

Bertrand 5,5 - Non spinge in fase offensiva, sulla rete di Iheanacho è distratto e non si fa sentire. (dal 85’ Salisu s.v.).

Armstrong 6,5 - Disputa una gara di grande sacrificio sul lato destro. Non lascia mai solo Walker-Peters contro i centrocampisti laterali foxes.

Ward-Prowse 5,5 - Rimane il leader del centrocampo saints, ma oggi ha perso troppo spesso di vista Perez, che si è scatenato tra le linee.

Diallo 6 - Dà dinamismo alla mediana saint. Nella seconda frazione con un destro spettacolare va vicino al pareggio.

Djenepo 5 - Poco propositivo sul lato mancino. Non è stata la sua miglior gara e viene giustamente sostituito. (dal 73’ Walcott s.v.).

Ings 6 - Lotta con la retroguardia foxes e fa valere la sua fisicità, ma è inconcludente.

Redmond 5 - Mai pericoloso in area di rigore avversaria. Crea pochissimo e non conclude mai verso la porta difesa da Schmeichel. (dal 59’ Adams 6 – Prova a rendersi pericoloso con conclusioni da fuori area.).