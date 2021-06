Leicester, Daka: "Questo è il club ideale per me. Possiamo vincere altri titoli"

Patson Daka, nuovo attaccante del Leicester, ha parlato al sito ufficiale dopo la firma sul contratto arrivata questa mattina: "Sono entusiasta di arrivare in un club storico come questo. Era uno dei miei sogni e ora sono felice pensando a ciò che accadrà nei prossimi mesi. Seguo il Leicester da quando hanno vinto la Premier League. Sento che è il posto perfetto per me perché è un club che ha una squadra che potenzialmente può vincere altri titoli. So che non sarà facile ma sono pronto ad affrontare questa grande sfida".