Leicester, Evans: "Periodo denso di partite ma pronti per battere il Newcastle"

Dopo aver rinnovato fino al 2023, Jonny Evans spera di festeggiare il suo nuovo contratto con il Leicester City conquistando una vittoria contro il Newcastle: "Non vediamo l'ora di scendere in campo. Lo scorso anno a Capodanno li abbiamo già sconfitti sonoramente. È un periodo simile dell'anno e dobbiamo giocare sempre contro di loro e speriamo di poter fare una prestazione come la scorsa stagione. Quella fu un'ottima vittoria per noi. E' un periodo difficile con tante gare e speriamo di poter essere pronti e freschi".