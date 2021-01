Leonardo sui rinnovi di Neymar e Mbappe: "Non imploreremo nessuno: restano se vogliono"

In una lunga intervista concessa a France Football, Leonardo ha parlato anche dei rinnovi di Neymar e Mbappé, importanti per il futuro del PSG: "Spero che siano convinti. Questo è un buon posto per un giocatore ambizioso e di altissimo livello. Non ci resta che trovare un'intesa che abbracci i loro desideri, le loro esigenze, le nostre aspettative e i nostri mezzi. Non dobbiamo implorare nessuno: chi vuole davvero restare, rimarrà. Parliamo spesso e ho buone sensazioni".