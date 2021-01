Liga, brutto stop per la Real Sociedad: il Betis recupera due gol e trova il 2-2

Ennesimo stop in campionato per la Real Sociedad. La squadra di Alguacil infatti è stata raggiunta sul 2-2 in casa dal Real Betis dopo essere stata avanti di due gol per buona parte del secondo tempo. I padroni di casa infatti sono passati in vantaggio al 48' con Isak e hanno raddoppiato con Oyarzabal al 57'. Nei minuti finale però il Betis prima ha accorciato le distanze con Canales all'86' e poi in pieno recupero ha trovato il pari finale con Joaquin. Con questo punto la Real Sociedad sale a 31 punti e il Betis a quota 27.