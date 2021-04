Liga, i risultati delle 18.30: reti bianche in Cadice-Celta Vigo, pari anche tra Betis e Valencia

Pareggio ed emozioni nel match di Liga tra Betis e Valencia, conclusosi due a due: i verdiblancos restano quinti in classifica, mentre gli uomini di Gracia compiono un altro piccolo passo verso la salvezza aritmetica. È terminato zero a zero, invece, il match tra Cadice e Celta Vigo, che si mantengono a debita distanza dalle sabbie mobili in coda alla classifica.

I risultati di oggi

Betis-Valencia 2-2 (12' Fekir, 22' Guedes, 42' Canales, 61' Soler)

Cadice-Celta Vigo 0-0