Liga, il Granada cade in campionato dopo la sbornia europea. L'Huesca rialza la testa

Tonfo inaspettato in campionato per il Granada, che dopo l'acuto europeo contro il Napoli incappa in una brutta sconfitta in casa dell'Huesca. Gli ospiti si erano portati in vantaggio dopo otto minuti con Quina, ma di lì a poco la squadra di Martin ha reagito, ribaltando il risultato con Escriche, Pulido e l'autorete di Foulquier. A nulla è valsa la rete al cinquantanovesimo di Soro, servita soltanto a rendere meno pesante il passivo. L'Huesca resta ultimo in classifica, ma si rilancia in chiave salvezza.