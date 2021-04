Liga, il Siviglia vince e aggancia il Real. Male il Valencia, sconfitto 3-1 dall'Osasuna

Vittoria importantissima del Siviglia che ha battuto il Levante in trasferta e si è portato a quota 67 in classifica raggiungendo il Real Madrid che ha però una partita in meno. Sconfitta invece per il Valencia contro l'Osasuna per 3-1, con la squadra di Gracia che resta a +7 sulla zona retrocessione.

Levante-Siviglia 0-1

Osasuna-Valencia 3-1