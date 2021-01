Liga, Isak risponde a Parejo: finisce 1-1 tra Villarreal e Real Sociedad

Finisce 1-1 il match di Liga tra Villarreal e Real Sociedad, valido per la 21esima giornata. Padroni di casa in vantaggio al 3’ con Parejo. Sembrava fatta per la vittoria, ma al 93’ Isak pareggia i conti. Con questo risultato il Sottomarino Giallo resta al quinto posto con 35 punti, tre in più della Real Sociedad.