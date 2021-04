Liga, l'Atletico torna in testa ma contro il Betis è solo pari: a Carrasco risponde Tello

Andalusi maledetti per l'Atletico Madrid, che dopo aver perso sette giorni fa contro il Siviglia, trovano soltanto un pareggio contro il Betis, che costringe gli uomini di Simeone all'uno a uno, che non permette di tornare a tre punti dal Real Madrid. Gli uomini di Simeone, tornati in testa ma con solo un punto di margine sul Real e due sul Barcellona, sbloccano la gara con la rete di Ferreira Carrasco, ma vengono quasi immediatamente ripresi dal gol dell'ex Fiorentina Tello, che sigilla il risultato sull'1-1. Per l'Atletico prosegue il periodo no, con una sola vittoria nelle ultime cinque uscite tra campionato e coppe. Di seguito la classifica aggiornata.

La classifica aggiornata :

Atletico Madrid 67

Real Madrid 66

Barcellona 65

Siviglia 58*

Real Sociedad 47

Betis 47

Villarreal 46

Granada 39

Levante 38

Celta Vigo 37*

Athletic 37

Cadice 35

Valencia 34

Osasuna 34

Getafe 30

Huesca 27

Valladolid 27

Elche 26

Alaves 24

Eibar 23

* Una partita in meno