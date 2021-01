Liga, poker dell'Atletico Madrid che travolge il Cadiz e allunga ancora in classifica

vedi letture

Non conosce sosta la marcia dell'Atletico Madrid che ha trionfato anche in casa del Cadiz per 4-2, approfittando della sconfitta di ieri del Real Madrid. La squadra di Simeone a sorpresa ha subito due gol dai padroni di casa, ma ha comunque esultato grazie alla doppietta di Luis Suarez e i gol di Saul e Koke. Con questo successo l'Atletico sale a 50 punti, a +10 sul Real Madrid secondo con una partita in più, mentre il Cadiz resta a quota 24.