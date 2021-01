Ligue 1, clamoroso ko del PSG: il Lorient vince 3-2! Poker del Metz, Reims ok

Nelle gare del pomeriggio di Ligue 1, è arrivata la sconfitta del Paris Saint-Germain che è stato battuto 3-2 dal Lorient. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 36' con Abergel ma al 45' Neymar su rigore ha trovato subito il pari. Nella ripresa i parigini hanno trovato la rimonta grazie al secondo rigore di Neymar ma il Lorient ha reagito con veemenza trovando il 2-2 Wissa all'80' e poi anche il gol della contro rimonta con Moffi al 92'. Nelle altre due gare invece è arrivata la vittoria per 4-2 del Metz in casa del Brest, il 3-1 dell'Angers al Nimes e la vittoria per 1-0 del Reims in casa dello Strasburgo.