Ligue 1, Ekambi la sblocca, Milik pareggia: tra Marsiglia e Lione è 1-1

Partita accesa al Velodrome, dove Marsiglia e Lione si dividono la posta in palio al termine di una gara accesa e ricca di occasioni. In vantaggio con la rete di Tok Ekambi nel primo tempo, il Lione si fa raggiungere nella ripresa da un calcio di rigore di Milik, che strappa alla squadra di Rudi Garcia il secondo posto in classifica, tornato al PSG. Espulso Paquetà nelle file dei lionesi, per doppio giallo. Di seguito la classifica aggiornata della Ligue 1.

CLASSIFICA: Lille 59, PSG 57, Lione 56, Monaco 55, Metz 41, Lens 41, Montpellier 39, Marsiglia 39, Rennes 38, Angers 36, Bordeaux 33, Nizza 32, Reims 31, Brest 31, St. Etienne 30, Strasburgo 30, Lorient 26, Nimes 25, Nantes 24, Digione 15.