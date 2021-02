Ligue 1, i risultati delle 15: il Lens vince grazie a Fofana e aggancia la zona Europa

Entra in zona Europa il Lens. Grazie alla vittoria in casa del Digione, con gol inaugurale di Fofana – ex Udinese - infatti, i giallo-rossi scavalcano momentaneamente il Marisglia, e si portano al quinto posto. In scia, nella sesta piazza, il Metz capace di espugnare il campo del Nizza. Ancora così così il Bordeaux, battuto in casa del Nimes. Nessun gol a Strasburgo.

Lens – Digione 2-1

30' Fofana (L); 61' Ngonda (D); 64' Banza (L)

Nimes – Bordeaux 2-0

14' Meling; 71' Ripart

Nizza – Metz 1-2

15' Kouyate (M); 38' Gueye (M); 61' rig. Gouiri (N)

Strasburgo – Angers 0-0