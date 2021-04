Ligue 1, la capolista Lille pareggia 1-1 e perde 2 pt pesanti col Montpellier: il PSG può accorciare

Il Lille perde due punti preziosi nella sfida casalinga contro il Montpellier, valida per il 33° turno di Ligue 1. La capolista del massimo campionato francese, passata in svantaggio a causa del gol di Delort al 21', ha pareggiato con Luiz Araujo soltanto all'85' e nel week-end potrebbe vedere così le inseguitrici accorciare in classifica.

La lotta per il titolo, in questo momento, vede infatti il Lille sempre primo con 70 punti e una partita in più, col PSG secondo a 66 punti, il Monaco terzo a 65 e il Lione quarto a 64.